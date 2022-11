FOTO - Trigoria, ripresa verso il Sassuolo: palestra e campo nella seduta mattutina

All'indomani della sconfitta nel derby, deciso dalla rete di Felipe Anderson dopo un errore in disimpegno di Roger Ibanez, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida di campionato in casa del Sassuolo in programma tra due giorni. Chi ha giocato ieri ha lavorato in palestra, mentre gli altri si sono allenati in campo agli ordini di Mourinho. Presenti con il gruppo in campo anche i giovani Faticanti, Tahirovic e Cherubini. Gli scatti della seduta mattutina: