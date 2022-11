Il RB Salisburgo di Matthias Jaissle: 4-3-1-2, ritmo e una squadra "under 25"

LAROMA24.IT - Sarà il Red Bull Salisburgo l'avversaria della Roma nel playoff di Europa League che si disputerà tra il 16 e il 23 febbraio, con ritorno in casa dei giallorossi. La squadra guidata dal tedesco 34enne Matthias Jaissle si è classifica al terzo posto del girone di Champions League dietro Chelsea e Milan, con cui ha perso 4-0 all'ultima giornata. Nel gruppo, però, la squadra austriaca che è in vetta al proprio campionato con 4 punti di vantaggio sullo Sturm Graz, ha bloccato sia gli inglesi (1-1 a Stamford Bridge) che i rossoneri di Pioli (1-1 all'andata alla Red Bull Arena). Con la Dinamo Zagabria, invece, una vittoria (1-0 in casa) e un pari al ritorno.

Abitualmente gioca con un 4-3-1-2 di tipico stampo "Red Bull", con ritmi spinti al massimo, dinamismo in possesso, aggressività per riconquistare il pallone e ricerca della profondità come principi cardine, in cui Adamu ed Okafor sono i migliori realizzatori con 11 e 10 gol rispettivamente.

Come vuole la tradizione "Red Bull" l'età media della squadra è particolarmente bassa: Andreas Ulmer, classe 1985, è l'unico "over 30" sceso in campo in questa stagione. Ma c'è di più: il secondo più anziano, per dire, è il 27enne Bernardo, difensore centrale brasiliano. Il resto è rigorosamente "under 25".