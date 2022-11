IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CONDÒ: "Mourinho senza Dybala sembra perduto" - SCONCERTI: "La Roma è sembrata involuta, strana partita la sua"

La Roma viene sconfitta dalla Lazio per 1-0 - terribile prestazione da parte di quasi tutta la squadra messa in campo da Mourinho. «Le alternative che mancano alla Roma», scrive Paolo Condò su "La Repubblica". "La partita al contrario" la definisce Ivan Zazzaroni su "Il Corriere dello Sport"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

LA REPUBBLICA (P. CONDO')

È una riserva che manca totalmente alla Roma, grande delusa della domenica per la sconfitta con la Lazio e per il nulla prodotto a fronte del pasticcio di Ibañez. Naturalmente il derby è una gara nella quale il risultato si porta via tutto. A corollario c’è il ritorno della Lazio in zona Champions malgrado l’assenza dei suoi uomini migliori. Mentre Sarri sa trovare alternative, però, Mourinho senza Dybala sembra perduto: in rosa non ha né un regista basso né un difensore abile nell’impostazione, soltanto mediani o laterali i cui cross vengono regolarmente murati. [...] Una linea difensiva a quattro, per esempio, gli consentirebbe di sostenere Pellegrini regista con i due mediani: Wijnaldum, in seguito, ne trasformerà uno in mezzala.

CORRIERE DELLO SPORT (I. ZAZZARONI)

Brutto come soltanto un derby puo essere. Giocato al contrario per evidenti sofferenze tecniche della Lazio che non poteva schierare Immobile e Milinkovic-Savic, il cinquanta per cento del suo potenziale offensivo, e ha Luis Alberto in altalena psicologica. Sarri ha furbescamente buttato via lo spartito naturale e costretto la Roma "dedybalizzata" a fare la partita che le riesce peggio, quella di proposta insistita: l'ha attesa azzerando la pressione alta e condannata a sbattere continuamente contro un muro compatto. Un lavoro facilitato da Zaniolo, che non si è mai acceso, e Abraham che non ha superato i tanti problemi di stagione: l'ingresso di Volpato per Pellegrini ha sottolineato con chiarezza la differenza tra il prevedibile e l'intraprendente.

Il risultato è figlio di un notevole errore di Ibanez. [...]

IL CORRIERE DELLA SERA (M. SCONCERTI)

[...] A Roma derby molto intenso, ma di pochissimi tiri. Poco calcio, quasi sempre della Lazio nella prima parte. La Roma è sembrata involuta, nessun vero schema offensivo. Strana partita la sua, dopo che sembrava in buona crescita. Riappare la Lazio in zona Champions, credo che Sarri lo meriti.

IL MESSAGGERO (A. CATAPANO)

[...] La Roma praticamente non è entrata mai in partita; confezionando un derby di niente, come l'omino di Gianni Rodari. Solo che mentre quello batteva la testa al muro e non si faceva male perché era fatto di niente, la botta, per la Roma e per Mourinho, stavolta si farà sentire, per come è arrivata e per la sensazione spiacevolissima che lascia, di una squadra con tanti limiti e di un tecnico che più di questo davvero non può fare (anche se nemmeno lui è esente da colpe). Nulla è compromesso, la zona Champions è ancora nei paraggi e, finalmente,sta arrivando la pausa mondiale (chissà cosa faremo in quei 55 giorni...), ma l'impressione è che nemmeno con Dybala e Wijnaldum si possano fare miracoli. [...]