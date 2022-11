2 successi in 2 precedenti della Roma con Ayroldi. Anche il Sassuolo imbattuto

Sassuolo-Roma sarà diretta da Giovanni Ayroldi, classe 1991, della sezione di Molfetta e "figlio e nipote d'arte", visto che sia il papà Stefano che lo zio Nicola hanno svolto la stessa professione. 3 precedenti col Sassuolo: un successo nel 2020/21 in casa della Sampdoria per 3-2 e 2 pareggi, l'ultimo col Milan alla 4a giornata di questo campionato (0-0), il primo in ordine tempo, contro il Cagliari (1-1) nel 2020.

Con la Roma sono 2 i precedenti, entrambi conclusi con una vittoria giallorossa: 2-0 sull'Empoli nella passata stagione e 5-2 sul Benevento due anni fa.

