Domani l'HJK Helsinki, Mourinho e Zalewski: "Dobbiamo vincere". Impresa della Roma Femminile in Champions League: vittoria in rimonta per 3-4 contro il St.Polten

La Roma si prepara ad affrontare l'HJK Helsinki: l'appuntamento è fissato per domani alle ore 21 e i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per inseguire il Ludogorets, attualmente secondo nel girone. Alla vigilia della delicatissima sfida contro la formazione finlandese, José Mourinho e Nicola Zalewski hanno espresso le loro sensazioni sul match. Lo Special One dovrà fare a meno di Matic, rimasto a Roma per un problema fisico, mentre sono partiti con il resto della squadra Karsdorp e Pellegrini.

Clamorosa impresa della Roma Femminile in Champions League: sotto 2-0 contro il St.Polten fino al 74', le giallorosse hanno avuto la forza di ribaltare la partita e vincere per 3-4. Le ragazze di Spugna ottengono la seconda vittoria in due partite.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSERA - EUROPA LEAGUE, SI PUÒ PASSARE ANCHE PERDENDO A HELSINKI

TRIGORIA, KARSDORP E PELLEGRINI OK NELLA RIFINITURA. OUT MATIC, RYAN FRIEDKIN SEGUE LA SEDUTA (FOTO E VIDEO)

ROMA-LUDOGORETS: ALTRO SOLD OUT GIALLOROSSO. GIÀ 50MILA BIGLIETTI VENDUTI PER LA COPPA ITALIA

VERONA-ROMA: ARBITRA SACCHI - I PRECEDENTI

ROMA ARRIVATA AD HELSINKI: OK PELLEGRINI E KARSDORP, OUT MATIC. C’È ANCHE LO SQUALIFICATO ZANIOLO (FOTO E VIDEO)

IN THE BOX - VISTI DA FUORI

CONFERENZA STAMPA, KOSKELA: “ENTRAMBE LE SQUADRE DEVONO ASSOLUTAMENTE VINCERE”

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE, ST. PÖLTEN-ROMA 3-4: CLAMOROSA RIMONTA DELLE GIALLOROSSE. SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA E PRIMO POSTO NEL GIRONE

STADIO ROMA, IL 4 NOVEMBRE ALLE 10 SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE: IL CLUB È CHIAMATO AD UNA “PUNTUALE DESCRIZIONE” DEL PROGETTO

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "ABBIAMO BISOGNO DI VINCERE PER NON DIPENDERE DAGLI ALTRI RISULTATI, NON VOGLIAMO SCENDERE IN CONFERENCE" - ZALEWSKI: "CE LA METTEREMO TUTTA PER CONQUISTARE I 3 PUNTI" (VIDEO)

MOURINHO: "LE STORIE DEL FREDDO E DEL CAMPO NON ESISTONO, DOMANI DOBBIAMO FARE RISULTATO" (VIDEO)

ZALEWSKI: "DOMANI VOGLIAMO VINCERE. SONO PRONTO A SCENDERE IN CAMPO" (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24