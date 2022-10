Europa League, si può passare anche perdendo a Helsinki

Non è vero che la Roma si qualificherebbe sicuramente vincendo le 2 partite che restano. Se Ludogorets-Betis finisce 3-0, per esempio, e la Roma batte con un solo gol di scarto sia l’HJK sia i bulgari, a parità di punti (10) e di confronti diretti sarebbe secondo il Ludogorets per la miglior differenza reti generale, dando per scontato che il Betis non perda in casa con l’HJK vincendo il girone con 11 o 13 punti e la Roma, terza, finirebbe in Conference. Non è vero che la Roma si qualificherebbe sicuramente vincendo entrambe le partite e battendo i bulgari con almeno 2 gol di scarto. Se il Betis perdesse contro Ludogorets e HJK ci sarebbero 3 squadre a quota 10 [...].

La Roma potrebbe ancora arrivare seconda persino perdendo a Helsinki con questi risultati, ad esempio: Ludogorets- Betis 0-1, Hjk-Roma 1-0, Roma-Ludogorets 1-0 o comunque con un solo gol di scarto, Betis-Hjk 1X [...].

(Corsera)