MOURINHO: "Le storie del freddo e del campo non esistono, domani dobbiamo fare risultato" (VIDEO)

José Mourinho, oltre ad aver parlato in conferenza stampa, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia dell'importantissima sfida di Europa League contro l'HJK Helsinki, in programma domani alle ore 21. La Roma è chiamata a fare risultato per rimanere in scia del Ludogorets, attualmente secondo nel girone a +3 proprio dai giallorossi. Queste le sue parole.

MOURINHO A SKY SPORT

Ha percepito una reazione dopo il Napoli?

"Non abbiamo bisogno di una reazione. Abbiamo bisogno di un risultato domani e lo sappiamo. La storia del freddo non esiste, così come quella del campo. Abbiamo fatto una buona partita contro il Betis, poi abbiamo avuto due partite difficile in cui abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo dei problemi, ci mancano tanti calciatori, ma questa può essere un'opportunità per gli altri. Contro il Napoli Camara ha giocato titolare per la prima volta perché non c'erano Matic e Wijnaldum e ha fatto molto bene. Io utilizzo sempre la parola sopravvivere fino al 13 di novembre e prendendo in considerazione l'Europa League vuol dire che dobbiamo fare risultato domani".

Può fare più strada in campionato o in Europa questa squadra?

"Che squadra? La squadra che abbiamo sulla carta o che abbiamo in campo? Sono diverse. Sulla carta abbiamo Wijnaldum e Dybala - solo per dirne due - è una cosa. Domani sarà un'altra cosa. A centrocampo: Cristante, Bove, Faticanti, Camara. Un'altra roba rispetto a Wijnaldum, Matic e Pellegrini. Io dico che domani abbiamo bisogno del risultato".

Abraham e Belotti stanno bene insieme?

"Possono fare coppia. Non ti dico se ci saranno domani".

Zaniolo c'è, nonostante la squalifica.

"Fa piacere. Una sorpresa potrebbe essere che domani la UEFA riduce la squalifica da tre a una giornata, che già è troppo. Scherzo, ma non si sa mai".

MOURINHO A ROMA TV+

"Abbiamo due risultati, 4 punti, una vittoria e un pareggio. Se non pareggiamo siamo fuori. Mancano due partite e per non essere preoccupati dei risultati del Ludogorets dobbiamo vincerle entrambe per qualificarci. In casa contro l'HJK Helsinki abbiamo vinto 3-0, ma sono stati per tanto tempo in 10. I primi 20 minuti, quando eravamo 11 contro 11, non è stata facile. Se analizziamo i risultati casalinghi dell'Helsinki vediamo che ha perso immeritatamente con il Betis e ha pareggiato con il Ludogorets, non sarà facile".

Cambia qualcosa giocando sul sintetico?

"Certo, ma non possiamo piangere troppo. Sappiamo che a poca distanza c'è lo Stadio Olimpico di Helsinki con erba naturale, ma quella è la loro casa e sono abituati, quindi avranno un vantaggio. Abbiamo l'esperienza recente e ultra negativa di Bodo, ma lì avevamo la possibilità di giocarci il ritorno in casa, mentre ora non c'è una seconda opportunità. Dobbiamo vincere".

Avete sempre dimostrato di saper resistere.

"Siamo sempre insieme. Per questo non ho mai sensazioni negative con questi ragazzi. Qualche volta ci può essere frustrazione per i risultati, ma il feeling positivo, l'empatia, l'amicizia e il gruppo non possono essere toccati. Sappiamo che altre squadre che hanno una situazione simile alla nostra sono in difficoltà. Siamo una squadra che ha perso giocatori importanti per tanto tempo, dobbiamo resistere e in Europa League significa vincere queste due partite. In campionato ne mancano 4 e dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere vicino alle squadre in vetta".