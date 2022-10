Conferenza stampa, MOURINHO: "Abbiamo bisogno di vincere per non dipendere dagli altri risultati"

Vigilia di Europa League per la Roma, che domani sera alle 21 affronterà l’HJK Helsinki. Dopo la rifinitura e il viaggio verso la Finlandia, alle 18:30 odierne Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa. Con lui ci sarà Nicola Zalewski. Come di consueto LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta testuale.

LE PAROLE DI MOURINHO

La prima volta in Finlandia per lei. Cosa conosce del Paese?

"In realtà è la seconda volta, la prima che ci gioco. Non sono conentrato sul Paese ma sulla partita, dobbiamo vincere, abbiamo bisogno di vincere per non dipendere dagli altri risultati. Non sarà facile, dopo l'andata avevo detto che finchè eravamo stati 11 vs 11 la gara era stata difficile e diventata facile dopo l'espulsione. Ho visto le partite dell'Helsinki in casa contro Betis e Ludo, e anche per loro on è stato facile. Non siamo qui in vacanza, sarà cruciale, vogliamo andare avanti e non scendere in Conference"