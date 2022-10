Stadio Roma, il 4 novembre alle 10 seduta della Conferenza di Servizi preliminare: il club è chiamato ad una "puntuale descrizione" del progetto

Ci sono novità per quel che riguarda lo stadio della Roma. Come scrive Fernando Magliaro su twitter, infatti, venerdì 4 novembre alle ore 10:00 il club giallorosso sarà chiamato presso il Dipartimento Urbanistica del comune, ad una "puntuale descrizione" del progetto in una seduta della Conferenza di Servizi preliminare. Ancora da stabilire se la Conferenza sarà in presenza e se sarà trasmessa al pubblico.

