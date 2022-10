Roma-Ludogorets: altro sold out giallorosso. Già 50mila biglietti venduti per la Coppa Italia

Continua la serie di sold out della Roma che anche per la sfida col Ludogorets, in programma giovedì 3 novembre alle 21, potrà contare su un Olimpico gremito per quanto riguarda i settori destinati ai giallorossi. E' un trend che si può notare anche per tutte le gare casalinghe in programma, con vendita dei biglietti spedita verso continui "tutto esaurito".

Anche per Roma-Genoa di Coppa Italia, prevista per giovedì 12 gennaio alle 21, il riempimento dell'Olimpico è già a buon punto: 50mila gli spettatori sicuri di un posto a oltre 2 mesi dalla gara.