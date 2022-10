DAMASCELLI: "È una piccola Roma rispetto al potenziale che ha" - FOCOLARI: "Non è così scarsa come pensa Mourinho" - PALOMBELLA: "C'è un problema di sistema"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Helsinki, nell'etere romano si analizza questa prima parte di stagione dei giallorossi: "È una piccola Roma rispetto al potenziale che ha, però Mourinho è il valore aggiunto. Potrebbe giocare meglio di come sta giocando, paga l'assenza di Dybala", il pensiero di Tony Damascelli. È un problema tattico invece, secondo Max Palombella: "C’è un problema di sistema: Zaniolo parte sempre alla grande però si intristisce dal punto di vista del gioco"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Domani se la Roma ha l'atteggiamento visto in altre occasioni...Devi essere più aggressivo e determinato. Se Mourinho riuscisse a trasmettere l'atteggiamento visto nel primo quarto d'ora a Genova, sarei già contento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che la Roma non sia paragonabile a nessuna grande Roma. È una piccola Roma rispetto al potenziale che ha, però Mourinho è il valore aggiunto. Potrebbe giocare meglio di come sta giocando, paga l'assenza di Dybala. Poi Zaniolo sta crescendo, ma non può vincere le partite da solo. Per il resto è una squadra normale (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

A me la partita con l'Atalanta ha allarmato: era il culmine di quello che stavamo vedendo, si percepiva quella mancanza di freddezza. Troppe volte gli attaccanti, anche se si arriva in forma estemporanea davanti, sbagliano l'ultima scelta (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È impossibile che Immobile e Dybala possano recuperare per il derby. Sono piuttosto deluso da Mourinho tecnico perché sono convinto che la Roma non sia così scarsa come pensa lui (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma soffre molto l'assenza di Dybala. Se non c'è, sei un'altra squadra e devi giocare in un altro modo e la Roma non ci sta riuscendo. Mentre la Lazio senza Immobile gioca comunque in un determinato modo, senza Dybala la Roma perde la luce (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Della sconfitta con il Napoli non mi è piaciuto l’approccio tattico alla gara. Da fastidio vedere una squadra che pensa soprattutto a non prendere gol e vedere poi che succede, ma la Roma fa sempre così; anche se sono convinto che la Roma arrivi almeno al quarto posto. Penso che manchi molto un giocatore alla Mkhitaryan in questo momento. (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Mkhitaryan teneva attaccati i reparti e dava imprevedibilità alla squadra. Sarà fondamentale rimanere più vicino possibile al quarto posto prima della sosta per il mondiale. C’è un problema di sistema: Zaniolo parte sempre alla grande però si intristisce dal punto di vista del gioco (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Nella Roma c’è un problema di visione e di continuità, non vedo per questo la possibiltà di fare quattro su quattro in campionato. Ad inizio anno non mi sarei mai immaginato tutti questi problemi nel fare gol. Col Napoli mi è piaciuto l’approccio alla gara (FEDERICO RAGO, PlayRoma)