Trigoria, Karsdorp e Pellegrini ok nella rifinitura. Out Matic, Ryan Friedkin segue la seduta (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Alla vigilia della sfida tra HJK e Roma ad Helsinki, la squadra giallorossa scende in campo a Trigoria per la seduta di rifinitura. Nel pomeriggio la squadra volerà in Finlandia dove alle 18.30 Mourinho, affiancato da Zalewski, terrà la consueta conferenza stampa pre partita.

11.25 - Il preparatore Rapetti comunica al gruppo il programma della seduta: "Riscaldamento, torello e partitina. Very easy!". Assiste alla seduta anche Ryan Friedkin, nella torretta di nuova costruzione sul campo.

11.20 - Al via l'attivazione muscolare per la squadra. Ci sono Pellegrini e Karsdorp mentre non c'è Matic ancora col resto della squadra. Fastidio all'adduttore sinistro per il centrocampista serbo.

11.05 - La squadra scende in campo per la rifinitura. Col gruppo c'è Rick Karsdorp.