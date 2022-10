ZALEWSKI: "Domani vogliamo vincere. Sono pronto a scendere in campo" (VIDEO)

Nicola Zalewski presenta la sfida di domani contro l'HJK Helsinki. Il calciatore polacco, oltre ad aver parlato in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita di Europa League ai microfoni dei canali ufficiali della Roma. Queste le sue parole: "Sappiamo che è una partita molto importante. Andiamo in Finlandia per ottenere i 3 punti e per farlo ci impegneremo al massimo".

Come stai?

"Bene, ho recuperato. Fortunatamente ho saltato solo due giorni. Se il mister dovesse scegliermi per l'undici titolare di domani sono pronto".

C'è bisogno di tutti in questo momento per superare questo tour de force.

"Questo è un momento un po' delicato. Giochiamo molte partite, ma ognuno di noi è pronto a dare il massimo".