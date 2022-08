La Roma corre verso la Cremonese, possibile arrivo di Belotti entro il weekend. Kluivert sempre più vicino al Fulham

La seconda giornata di campionato si avvicina e la Roma si sta continuando ad allenare in vista della sfida contro la Cremonese, in programma lunedì 22 agosto alle ore 18:30. La testa, però, non è solo sul campo, infatti Tiago Pinto ha lasciato Milano, dove si trovava per lavorare ad alcune trattative. Nella giornata di oggi c'è stato un incontro proficuo con l'agente di Kluivert e il giocatore sembra sempre più vicino al Fulham. In entrata, invece, la Roma continua ad aspettare Belotti, che potrebbe arrivare nella Capitale già entro il weekend.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - ZANIOLO E LA ROMA SEMPRE PIÙ VICINI

CORSPORT - IL PROGETTO CRISTANTE: PER SEMPRE ROMA

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, TESTA ALLA CREMONESE: SORRISI E CONCENTRAZIONE NELLA SEDUTA MATTUTINA

CALCIOMERCATO ROMA: PROPOSTO KIWIOR

CALCIOMERCATO ROMA, AL LAVORO PER KLUIVERT AL FULHAM: INCONTRO POSITIVO A MILANO TRA PINTO E L’AGENTE DELL’OLANDESE

CALCIOMERCATO ROMA: ENTRO IL WEEKEND POSSIBILE ARRIVO DI BELOTTI. OFFERTE DA PARTE DI NIZZA E GALATASARAY, INSERIMENTO DEL SOUTHAMPTON

CALCIOMERCATO ROMA: PINTO HA LASCIATO MILANO (VIDEO)

BIGLIETTI: PIÙ DI 6.800 PACK DI 3 PARTITE ACQUISTATI. OLTRE 16MILA ABBONAMENTI PER LE COPPE

JUVENTUS-ROMA, INFO BIGLIETTI: DALLE ORE 10 DEL 22 AGOSTO IN VENDITA I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI A 50 EURO (COMUNICATO)

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE, GLASGOW CITY-ROMA: LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLE GIALLOROSSE. IN CAMPO IL NUOVO ACQUISTO GIACINTI (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24