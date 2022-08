Il progetto di Cristante: per sempre Roma

Tiago Pinto ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo per Cristante da oltre 3 milioni annui e, nell’ambito di questa trattativa che le parti considerano in discesa, sta giocando un ruolo decisivo anche lo Special One. Il contratto del classe ’95 scade nel 2024 e si parla di prolungamento 2026 o 2027, cioè per altri 5 anni a cifre ovviamente rialzate. La nuova fumata bianca arriverebbe per una cifra ancora superiore, ma soprattutto permetterebbe all’ex Atalanta di mettere radici a Roma e di compiere una scelta di vita oltre che professionale: alla prossima scadenza, infatti, Bryan avrebbe 32 anni di cui 9 trascorsi in giallorosso.

(corsport)