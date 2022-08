Calciomercato Roma: entro il weekend possibile arrivo di Belotti

Andrea Belotti potrebbe diventare entro il weekend un nuovo giocatore della Roma dopo il forte pressing di Mourinho, secondo le indiscrezioni del sito specializzato di calciomercato. Il club giallorosso potrebbe cedere Kluivert al Fulham e Felix, nel mirino della Cremonese. Intanto, Belotti da tempo ha accettato l'offerta del club giallorosso rifiutando il Nizza e il Galatasaray e per lui è pronto un contratto triennale da circa 2,8 milioni di euro a stagione più bonus. L'attaccante ex Torino potrebbe arrivare nella capitale già domani e a quel punto non è escluso che possa essere in panchina contro la Cremonese.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE