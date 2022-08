PRUZZO: "Belotti non è indispensabile" - BALZANI: "Proposto Kiwior in difesa"

Belotti e non solo: negli ultimi giorni di mercato il focus, oltre al campionato, lungo le trasmissioni radiofoniche è sulle cessioni e sul possibile arrivo dell'attaccante ex Torino. "Il Gallo non è indispensabile, prendere un calciatore per fargli fare solo 10 partite è eccessivo", dice Roberto Pruzzo. "L’utilizzo di Belotti sarebbe molto limitato", aggiunge Sandro Sabatini.

Infine, Francesco Balzani fornisce aggiornamenti per la difesa: "Lindelof è una pista tramontata, la Roma cerca un profilo giovane ed è stato proposto Kiwior dello Spezia".

Mi rendo conto di quanto sia difficile avere degli esuberi da piazzare, ma alla fine si troverà una soluzione per Belotti. Il Gallo non è indispensabile, prendere un calciatore per fargli fare solo 10 partite è eccessivo. L’anno scorso ci sono state tante partite e Abraham non ha mai riposato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Belotti al 20 agosto non ha ancora una squadra un motivo c’è, non è più quello di un anno fa. L’alternativa alla Roma è il Galatasaray. L’utilizzo di Belotti sarebbe molto limitato, Zaniolo l’anno scorso non ha giocato solo nel suo ruolo ma anche da falso centravanti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la Roma sarebbe meglio se rimanesse Zaniolo perché è un giocatore molto importante (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Contro la Salernitana Wijnaldum è entrato a partita in corso, avrà toccato 4-5 palloni, ma si è capito che è un giocatore di un altro livello. Si vede in campo che è superiore (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nei due a centrocampo Pellegrini non mi convince molto, ma secondo me Mourinho non lo leva mai: sicuramente c'è un peso a livello di personalità, ma anche dal punto di vista fisico gli garantisce più sacrificio nei 90'. Lindelof è una pista tramontata, la Roma cerca un profilo giovane ed è stato proposto Kiwior dello Spezia (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)