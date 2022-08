Tappa a Milano per il calciomercato: in questi ultimi due giorni il General Manager giallorosso Tiago Pinto è stato in città per alcuni incontri di mercato, per ultimo il summit con Rafaela Pimenta, agente di Justin Kluivert, nel mirino del Fulham. Come fa sapere il sito dedicato alle trattative mostrando anche le immagini, Tiago Pinto ha lasciato Milano.

(tuttomercatoweb.com)

