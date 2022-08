Calciomercato Roma: in programma oggi i colloqui per trovare l'accordo con il Fulham per Kluivert

Justin Kluivert sembra sempre più lontano dalla Roma e sempre più vicino al Fulham. Stando a quanto scritto dal giornalista esperto in calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo twitter, l'olandese ha concordato le sue condizioni personali con la squadra inglese ed ora la sua priorità è arrivare al Fulham il prima possibile. Oggi altri colloqui per trovare l'accordo tra le due parti.

Justin Kluivert has agreed personal terms with Fulham and his priority is to join the English club as soon as possible. Negotiations ongoing with AS Roma. ?⚪️ #FulhamFC

The two clubs will try to find full agreement, new round of talks scheduled today. pic.twitter.com/LsC8tcTc4g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022