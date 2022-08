Juventus-Roma: info biglietti: dalle ore 10 del 22 agosto in vendita i tagliandi per il settore ospiti a 50 euro (COMUNICATO)

Si avvicina il primo grande appuntamento stagionale della Roma. Il 27 agosto alle 18:30 i giallorossi sfideranno all'Allianz Stadium la Juventus nel match valido per la terza giornata di Serie A. Tramite un comunicato, il club bianconero ha pubblicato le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per il settore ospiti, che partirà dalle ore 10 del 22 agosto. Questa la nota ufficiale: "Settore ospiti: Dalle ore 10:00 del 22/08/2022 - La vendita del settore ospiti sarà consentita esclusivamente ai residenti nella Regione Lazio in possesso di una fidelity card della squadra ospite. Tribuna Ospiti 1 - 110 = 50 euro".

(juventus.com)

