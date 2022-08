Calciomercato Roma: proposto Kiwior

La Roma prosegue il lavoro sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di José Mourinho e, secondo le indiscrezioni, oltre al possibile arrivo di Andrea Belotti si cerca anche un difensore centrale per completare il reparto arretrato. Stando a quanto rivelato dal giornalista Francesco Balzani ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione "Te la do io Tokyo", alla Roma sarebbe stato proposto il polacco Jakub Kiwior, difensore mancino classe 2000 in forza allo Spezia.

(Centro Suono Sport)