Dopo l'esordio vincente in campionato contro la Salernitana, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Cremonese nella seconda giornata di campionato. Intanto, i tifosi sono sempre al fianco della Roma. Sul fronte biglietti, infatti, sono oltre 6.800 i pacchetti acquistati per le tre gare casalinghe di Serie A contro Atalanta, Lecce e Napoli, mentre si registrano più di 16mila abbonamenti sottoscritti per le coppe (dal 24 agosto alle 18.01 partirà la vendita libera).

LR24