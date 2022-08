Champions League Femminile, GLASGOW CITY-ROMA: giallorosse arrivate al Petershill Park (VIDEO)

LAROMA24.IT - Appuntamento con la storia per la Roma Femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna sono a Glasgow per disputare il Round 1 della Champions League, nel quale sfideranno le padrone di casa del Glasgow City, società ai vertici del calcio femminile scozzese. Le giallorosse, alla prima partecipazione della loro storia, scenderanno in campo alle 20:35 e la vincente di questa partita affronterà il 21 agosto alle 19:00 il Paris FC, che ha vinto 3-0 contro il Servette.

IL TABELLINO

GLASGOW CITY:

A disp.:

All. Gleeson

ROMA:

A disp.:

All. Spugna

Arbitro: Ainara Acevedo. Assistenti: Matilde Esteves - Fie Bruun. IV Uomo: Frida Nielsen

PREPARTITA

19:22 - Presente anche una giovane tifosa allo stadio. La società giallorossa ha pubblicato un video nel quale si vede la supporter sventolare una bandiera della Roma

19:05 - La Roma è arrivata al Petershill Park, teatro della sfida