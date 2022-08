A settembre trattativa per il rinnovo di Zaniolo, per Kluivert spunta l'ipotesi Ajax. Olimpico sold out per Roma-Monza

Mentre la squadra si allena verso la gara contro la Cremonese, la società lavora sulle uscite in attacco per liberare uno slot ed accogliere in giallorosso Andrea Belotti: Felix piace alla Salernitana e alla Cremonese, per Shomurodov è sempre viva l'ipotesi Bologna. Invece, per Justin Kluivert, cercato dal Fulham, potrebbe aprirsi la possibilità di un ritorno all'Ajax per sostituire Antony nel mirino del Manchester United.

Intanto, ieri è andato in scena a Milano un incontro interlocutorio tra il Gm giallorosso Tiago Pinto e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli: la trattativa per il rinnovo del classe '99, in scadenza nel 2024, entrerà nel vivo a settembre.

Infine, si registra il tutto esaurito allo Stadio Olimpico per la sfida contro il Monza in programma martedì 30 agosto.

