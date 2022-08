Calciomercato Roma, ieri incontro tra Pinto e l'agente di Zaniolo: la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo a settembre

Dopo le numerose indiscrezioni circolate durante la sessione estiva di mercato sul futuro di Nicolò Zaniolo lontano da Roma, il classe '99 sembra sempre più vicino alla permanenza in giallorosso. Secondo le informazioni dell'emittente televisiva, ieri c'è stato un incontro interlocutorio a Milano tra il General Manager della Roma Tiago Pinto e l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, per il rinnovo del contratto del giocatore in scadenza nel 2024. La trattativa entrerà nel vivo a settembre, ma non sarà semplice vista la richiesta del calciatore non inferiore ai 4 milioni di euro più bonus. La Roma, inoltre, valuta il suo cartellino tra i 50 e i 60 milioni.

(sport.sky.it)

