TREVISANI: "Con la Cremonese stessa formazione della Salernitana" - FOCOLARI: "Zaniolo? Ora non rinnoverà, non gli conviene"

Alle porte la seconda giornata di Serie A, con la Roma che sarà in campo lunedì all'Olimpico contro la Cremonese. "La turnazione che immagino per Roma-Cremonese è ricopiare esattamente la formazione di Salerno" dice Riccardo Trevisani.

Continua però a far parlare la situazione di Nicolò Zaniolo che secondo Furio Focolari "ora non rinnoverà il contratto, non gli conviene. Fa un grande anno e la prossima stagione avrà il coltello dalla parte del manico".

Se Mourinho ti mette fuori rosa vuol dire che ti manca qualcosa. Kluivert deve rimboccarsi le maniche e ripartire con grande umiltà per ricostruire la sua carriera (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

A centrocampo ci saranno tante rotazioni di qualità e questa è una cosa positiva (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho grandi aspettative per quest’anno, già la passata stagione la Roma poteva competere per la Champions League. Va benissimo come si è vinto contro la Salernitana, ma in una partita basta un episodio e può cambiare tutto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La turnazione che immagino per Roma-Cremonese è ricopiare esattamente la formazione di Salerno, l’unica cosa che potresti cambiare è Matic per Cristante ma toglieresti chi ha deciso la prima partita? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo è rimasto a Roma perché non è arrivata l’offerta che si aspettavano i dirigenti giallorossi e nel frattempo Mourinho ha rivisto il suo giudizio (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La sfida contro la Cremonese non è semplicissima. Bisogna pensare prima a questa partita e poi alla Juventus. Salernitana-Roma sarebbe dovuta finire 0-3/0-4, ma è terminata 0-1: sono comunque arrivati i 3 punti e ai tifosi importa questo. Il risultato guida sempre l’analisi del match (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

E’ chiaro che Zaniolo ora non rinnoverà il contratto, non gli conviene. Fa un grande anno e la prossima stagione avrà il coltello dalla parte del manico (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)