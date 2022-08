Roma-Monza: Stadio Olimpico sold out

Stadio Olimpico sold out per Roma-Monza: i giallorossi ospiteranno in casa il Monza martedì 30 agosto alle 20.45 nella quarta giornata di campionato e, come fa sapere il club giallorosso, ci sarà il tutto esaurito all'Olimpico. Il comunicato del club:

Un altro sold out, il nono di fila considerando gli impegni di Serie A e di Conference League della stagione scorsa.

A partire dal Derby vinto 3-0 del 20 marzo 2022 per finire a Roma-Cremonese, includendo pure la presentazione con lo Shakhtar Donetsk.

L'Olimpico sarà tutto esaurito anche per Roma-Monza, quarta giornata di Serie A. Per l'impegno di martedì 30 agosto, in programma alle 20:45, sono attesi oltre 60 mila tifosi.

Sebbene manchino poco meno di due settimane al match, e si giochi a inizio settimana, lo Stadio fa dunque registrare un altro numero di presenze impressionante.

Gli unici biglietti acquistabili (contrassegnati in verde scuro durante il processo di acquisto) saranno quelli resi disponibili dagli Abbonati Plus, che decideranno di cedere il proprio posto per questa partita.

Sono disponibili anche alcune delle sedute esclusive dell'Area Premium: qui tutte le info.

C’è ancora posto, invece, per le prossime gare casalinghe. È già in vendita il primo pack stagionale, contenente 3 match: Atalanta, Lecce e Napoli, a partire da 79 euro.

