Calciomercato Roma: Bologna unica pista concreta per Shomurodov, ma l'affare è in stallo. La trattativa potrebbe sbloccarsi al fotofinish

Tiago Pinto sta provando a sfoltire la rosa. Il gm della Roma sta definendo la cessione di Kluivert al Fulham, ma nella lista dei partenti sono presenti anche Felix e Shomurodov. Secondo quanto riportato dal giornalista Checco Oddo Casano, la priorità del general manager giallorosso è piazzare il ghanese, su cui ci sono Salernitana e Cremonese. Il centravanti uzbeko, invece, ha un accordo con il Bologna, ma le società sono distanti sulla formula e sulla valutazione del giocatore. Al momento, però, il club felsineo rappresenta l'unica pista concreta poiché non ci sono altri club interessati. L'affare, quindi, potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato.

#Shomurodov, ad oggi unica opzione reale è il #Bologna ma affare in stallo. Non ci sono altre squadre e il giocatore ha un'intesa con il club felsineo. #Pinto ora vuole sistemare #Felix mentre l'uzbeko potrebbe andare a Bologna al fotofinish. Situazione in evoluzione @retesport pic.twitter.com/BLsb7ajXeN

— Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) August 19, 2022