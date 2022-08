Felix in uscita “libera” Belotti: Pinto accelera

José Mourinho punta tutto su Felix. Il riferimento, però, non riguarda questioni tecniche, bensì il mercato: visto la stallo nella trattativa tra Shomurodov e il Bologna, l'attaccante ghanese rappresenta l'ultima speranza per liberare uno slot nel reparto offensivo e accogliere Belotti. Il diciannovenne piace alla Cremonese, prossimo avversario della Roma in campionato, e a breve verrà formulata un'offerta ufficiale. Anche la Salernitana è interessata, ma il direttore sportivo De Sanctis non si è spinto oltre a una richiesta di prestito. L'entourage del calciatore conferma i contatti in corso per la cessione e Pinto è pronto a chiudere l'operazione: sono ore caldissime, quindi, anche per Belotti.

(La Repubblica)