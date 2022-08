FOTO - Trigoria, focus tecnico nella seduta mattutina

In mattinata la Roma è scesa nuovamente in campo al 'Fulvio Bernardini' per una seduta d'allenamento incentrata su lavoro tecnico, in cui Rui Patricio si è allenato come fosse un giocatore di movimento. Dopo un lavoro atletico, esercitazioni di possesso palla, partita a tema con più porticine e calcio tennis finale nel menù della mattinata.

Lunedì, con calcio d'inizio alle 18.30, la squadra di José Mourinho debutterà in partita ufficiale allo Stadio Olimpico contro la Cremonese per la seconda giornata di campionato.