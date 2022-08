Villar: "A Roma ho perso la fiducia, sono passato da 100 a 0. Sentivo di dover andare via"

IL SECOLO XIX - Gonzalo Villar, calciatore di proprietà della Roma e attualmente in prestito alla Sampdoria, ha parlato al quotidiano genovese. Il centrocampista si è soffermato sulle difficoltà incontrate nella passata stagione. Le sue dichiarazioni: "L’ultima stagione tra Roma e Getafe è stata per me molto deludente".

Ha raccontato di pregare molto anche di notte.

"Mi è successo nella scorsa stagione. A Roma ho provato la sensazione di passare da 100 a 0′ e di perdere la fiducia. Da essere nel giro dei titolari e di disputare un buon Europeo Under 21 a non giocare per 22 partite di fila. Mi è sembrato un po’ strano… Capisco che nel calcio a uno piace di più un gioco, ad altri un altro. Me lo sono spiegato così. Io anche non giocavo ho sempre dato il massimo, ho sempre rispettato i compagni, non ho mai fatto polemica, aspettando un’opportunità mai arrivata. La scelta di andare a Getafe a gennaio si è rivelata affrettata e sbagliata, perché non era una squadra adatta alle mie caratteristiche, ma sentivo di dover allontanarmi da quella Roma. Non da Roma".