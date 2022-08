Calciomercato Roma, dalla Francia: l'Ajax pensa ad un ritorno di Kluivert in caso di cessione di Antony

In uscita dalla Roma e fuori dai programmi di José Mourinho, Justin Kluivert è alla ricerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto scrivono in Francia, potrebbe aprirsi la possibilità di un ritorno all'Ajax per l'esterno classe '99, accostato anche al Fulham. Infatti, in caso di cessione di Antony, cercato dal Manchester United che starebbe preparando un'offerta da 100 milioni complessivi per assicurarsi il brasiliano, l'Ajax starebbe valutando i profili di Justin Kluivert e Hakim Ziyech - entrambi in passato hanno indossato la maglia dei Lancieri - per sostituirlo.

(footmercato.net)

