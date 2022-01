-1 al Milan, Mourinho: "Rui Patricio e Pellegrini ci saranno". Visite mediche per Maitland-Niles. Incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Zaniolo per il rinnovo

Manca sempre meno al match tra Milan e Roma, in programma domani alle ore 18:30. Nella giornata di oggi Mourinho ha tenuto la consueta conferenza stampa prima di una partita, nella quale ha parlato della sfida, del mercato ed anche della questione no vax. Questo problema sarebbe risolto, infatti dall'Inghilterra riferiscono che Smalling avrebbe deciso di vaccinarsi. Per quanto riguarda il mercato, Maitland-Niles ha svolto le visite mediche, mentre ci sarebbe in corso un incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Zaniolo per discutere del rinnovo del calciatore.

