LIVE - Calciomercato Roma: in corso le visite mediche di Maitland-Niles nel centro dell'Arsenal

In via di definizione il passaggio di Maitland-Niles dall'Arsenal alla Roma in prestito secco fino a giugno: l'esterno inglese dovrebbe, dunque, essere il primo innesto per Mourinho in questa finestra di mercato invernale. Di seguito gli aggiornamenti:

15.30 - Sono in corso le visite mediche di Maitland-Niles con la Roma a Londra: l'esterno sta svolgendo, come fa sapere su Twitter l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i test fisici nel centro medico dei Gunners.

Dopo le visite mediche Maitland-Niles volerà in Italia, la Roma conta di metterlo a disposizione di Mourinho per la gara contro la Juventus, in programma il 9 gennaio all'Olimpico.





14.40 - Giorno importante per la Roma e per Maitland-Niles. Ieri pomeriggio Tiago Pinto ha chiuso per l'esterno dell'Arsenal con la formula del prestito secco fino a giugno per 500mila euro con un bonus di ulteriori 500mila euro. Stipendio - da gennaio a giugno, e agevolato anche dal decreto crescita - pagato interamente dalla Roma.

Il giocatore inglese oggi sosterrà a Londra le visite mediche di idoneità sportiva, nelle prossime 48 ore sbarcherà nella capitale (non è escluso che possa fare tappa a Milano dove domani la squadra giocherà) per cominciare la sua nuova avventura con il club giallorosso. Il calciatore non dovrà rispettare una quarantena per l'arrivo in Italia perché negativizzato da pochi giorni e quindi in possesso del green pass.

