FOTO - Trigoria: El Shaarawy di nuovo al lavoro

Buone notizie per José Mourinho verso la trasferta di San Siro contro il Milan, prima sfida del 2022 in programma domani alle 18.30: il tecnico giallorosso ritrova Stephan El Shaarawy, da ieri recuperato dai problemi che lo avevano fermato nei giorni scorsi. Il 'Faraone' è tornato al lavoro con la squadra al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, come mostra il club su Twitter.

Contro i rossoneri, invece, Mourinho dovrà fare a meno di Borja Mayoral e Fuzato, positivi al Covid-19.