Mailtand-Niles, yes: il primo rinforzo per Mourinho, la Roma strappa il prestito secco

Da mesi Mourinho chiedeva rinforzi e considerando il calendario poco favorevole (Milan e Juve all'orizzonte), Tiago Pinto non ha perso tempo e ha chiuso con l'Arsenal l'operazione per Ainsley Maitland-Niles. Si faceva fatica a trovare l'accordo con l'Arsenal e quindi si è cambiato formula della trattativa: grazie al prestito secco per 500 mila euro (più 500 di bonus), è arrivato l'ok.

Ieri notte c'è stato lo scambio di documenti e oggi il terzino destro inglese, 24 anni, che per sei mesi guadagnerà circa 1,2 milioni netti, dovrebbe sostenere le visite mediche a Londra per poi sbarcare subito in Italia. Tra l'altro, essendo fresco reduce dal Covid, non dovrebbe avere problemi di Green Pass e teoricamente potrebbe essere disponibile già per domenica contro la Juventus.

Finora si era lavorato per il prestito con diritto di riscatto, che si trasformava in obbligo a determinate condizioni, ma non si era arrivati a un punto d'incontro sul numero di presenze che l’avrebbe dovuto far scattare (i Gunners ne volevano poche) e sulla cifra da pagare in estate (i londinesi chiedono 15 milioni, i giallorossi non vogliono superare i 10 milioni). Così il prestito secco rimanda tutto alla prossima sessione di mercato.

A questo punto Pinto può avviare anche il domino che porti Calafiori in prestito al Cagliari (Spinazzola sta per tornare in gruppo) e, nello stesso tempo cedere con la stessa formula Reynolds all Anderlecht, che sembra in vantaggio sul Bruges.

(Gasport)