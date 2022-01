FOTO - Calciomercato Roma, incontro in corso tra Tiago Pinto e l'agente di Zaniolo: si parla del rinnovo del calciatore

Il mercato è iniziato e la Roma è una tra le società più attive. In questo caso però non si tratta di nessun movimento in entrata o in uscita, bensì si sta discutendo della situazione contrattuale di un giocatore all'interno della rosa, ovvero Nicolò Zaniolo. Al momento è in corso un incontro fra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente del calciatore. Il tema di cui si sta parlando è il prolungamento del contratto del numero 22, attualmente in scadenza nel 2024. A riportarlo è Luca Cilli, giornalista di Sportitalia.

