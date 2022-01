Supercoppa femminile, ROMA-MILAN 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

LAROMA24.IT - Roma in campo per la Supercoppa femminile: la formazione giallorossa di Alessandro Spugna è in scena alle 14.30 allo stadio Domenico Francioni di Latina per la semifinale, in gara unica, della competizione contro il Milan per decretare chi, tra Roma e Milan, affronterà in finale la vincente di Juventus-Sassuolo.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Haavi, Giugliano, Andressa; Glionna, Pirone, Serturini.

A disp.: Baldi, Soffia, Bernauer, Ciccotti, Thaisa, Greggi, Lazaro, Borini, Corelli.

All.: Spugna.

MILAN: Giuliani; Codina, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Piemonte, Guagni.

A disp.: Andersen, Arnadottir, Selimhodzic, Fedele, Longo, Babb, Premoli, Miotto, Dal Brun.

All.: Ganz.

Arbitro: Michele Giordano. Assistenti: Tiziana Trasciatti - Stefano Camilli. IV ufficiale: Silvia Gasperotti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' - La Roma si affaccia nella metà campo avversaria: conclusione di Glionna da fuori area, bloccata in due tempi da Giuliani.

1' - Al via il match. Primo del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Salvatore Gervasi, medico della Roma prematuramente scomparso nei giorni scorsi.

Prima del calcio d'inizio di #RomaMilan è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi ❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/p5iqSEYq4j — AS Roma Femminile ? (@ASRomaFemminile) January 5, 2022

PREPARTITA

14.10 - La Roma ultima la fase di riscaldamento prima del fischio d'inizio: