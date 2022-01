CIARDI: "Maitland-Niles? Buonissima operazione" - MATTIOLI: "Va a fare compagnia ai vari Santon, Reynolds..."

L'accelerata per Maitland Niles registrata nella serata di ieri è il principale tema del giorno nelle conversazioni lungo le frequenze radiofoniche giallorosse. "Maitland-Niles è una riserva ed è stato prestato dall’Arsenal perché a loro non serviva, diciamolo chiaramente" dice Mario Mattioli.

"Maitland Niles potrà essere utile da subito, non mi preoccupa la formula del prestito secco" il pensiero di Max Palombella. Per Augusto Ciardi, quella su Maitland-Niles "è una buonissima operazione ai prezzi giusti che non sposta gli equilibri visto che sarebbe una riserva".

Viste le cifre e l’operazione, evidentemente Mailtand-Niles è una soluzione tampone. Oppure così si veicolano più soldi per il centrocampista. Non so se con una sola settimana di allenamento nelle gambe Mourinho rinuncerebbe a Mkhitaryan per mettere Pellegrini (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non mi stupirei se Pellegrini partisse dalla panchina per subentrare a gara in corso. Se il Milan gioca davvero con Florenzi esterno basso, io farei in modo di attaccare proprio da quel lato, con Abraham lì che lo sovrasta a livello fisico (RINALDO BOCCARDELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Col Milan sarà una partita tosta, ma te la puoi giocare. Maitland Niles potrà essere utile da subito, non mi preoccupa la formula del prestito secco. Sia lui che Kamara sono giocatori che possono entrare stabilmente nelle rotazioni. Non sono convinto giochi Pellegrini domani, ma il suo recupero è fondamentale per la Roma (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Ci penserei un attimo su Pellegrini, è fuori da tanto e ci sono due partite ravvicinate. Il momento può essere decisivo e deve andare in campo chi sta meglio. Non credo però sia una scelta così complicata tra lui e Mkhitaryan, l’importante è che stiano bene Cristante e Veretout, che servono al meglio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo Maitland Niles, Kamara sembra l’obiettivo più semplice da raggiungere dati i rapporti con il Marsiglia. Può fare sia il centrocampista che il difensore centrale, sarebbe un grande acquisto. Il recupero di Pellegrini è molto importante. Secondo me domani potrebbe esserci qualche sorpresa di formazione: credo che Mkhitaryan non partirà dall’inizio (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Maitland-Niles è una buonissima operazione ai prezzi giusti che non sposta gli equilibri visto che sarebbe una riserva. Ma come non sposterebbero i giocatori che stanno trattando Inter, Milan e Juventus. Per il centrocampista mi aspetto una sorpresa, quella che i Friedkin a volte hanno saputo fare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Maitland-Niles? La Roma guarda all’immediato e non è stata troppo a discutere del resto. Cosa che sarebbe stata anche importante visto che si tratta di un giovane, così si rischia di valorizzare un giocatore per l’Arsenal (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La sfida tra Milan e Roma sarà interessante. Mourinho è chiamato a fare la partita, ma sarà una partita destinata al pareggio (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'operazione in prestito secco per Maitland-Niles mi lascia quasi contento, almeno se non convince lo rimandi direttamente indietro. Kamara? Mi sembra una trattativa semplice per quello che c'è in ballo col Marsiglia. Faccio il tifo perché arrivi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)