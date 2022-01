Trigoria: Rui Patricio ancora a riposo nella rifinitura

Il problema alla schiena di Rui Patricio agita la vigilia della sfida col Milan. Anche nella rifinitura odierna il portiere della Roma è rimasto a riposo, così come avvenuto ieri. Con Fuzato risultato positivo negli ultimi giorni, un altro dubbio per Mourinho alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Si presume, comunque, che Rui Patricio stringerà i denti e riuscirà ad esserci domani.

?#RuiPatricio tenuto a riposo anche nella rifinitura di oggi per i problemi alla schiena. Se giocherà sarà solo perché Mou non ha alternative, se riuscirà a stringere i denti sarà solo per il bene della squadra.#ASRoma #MilanRoma https://t.co/EIX6Be5qBw

— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 5, 2022