Rui Patricio stringe i denti. Negli ultimi giorni il portiere della Roma si è allenato accusando dei problemi alla schiena: non si è mai fermato, vista la positività di Fuzato, ma oggi si è allenato in palestra per evitare sforzi eccessivi. Il numero uno della Roma stringerà i denti per i match contro Milan e Juventus del 6 e del 9 gennaio, visto che ora potrebbero sostituirlo solo Boer e Mastrantonio.

(corrieredellosport.it)

