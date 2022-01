Prosegue la ricerca dell'innesto in mediana per José Mourinho: secondo le informazioni che giungono dalla Spagna, in questa finestra di mercato la Roma sarebbe vicina a chiudere la trattativa col Marsiglia per Boubacar Kamara. E, considerato il contratto in scadenza a giugno, il trasferimento del centrocampista classe '99 dovrebbe concludersi per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

(todofichajes.com)

