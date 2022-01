Coronavirus, dall'Inghilterra: Smalling avrebbe deciso di vaccinarsi (VIDEO)

SKYSPORTS.COM - Negli ultimi giorni si era alzato un polverone all'interno dell'ambiente Roma poiché si parlava della presenza di un giocatore non vaccinato all'interno del gruppo squadra. Secondo quanto riporta l'emittente inglese, il diretto interessato sarebbe Smalling, ma ora l'allarme sarebbe rientrato: il calciatore avrebbe deciso di vaccinarsi e quindi potrà scendere in campo anche per le prossime partite.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Chris Smalling has agreed to be vaccinated against Covid 19, and will be able to continue playing for Roma from tomorrow. pic.twitter.com/Ae9FjZPPWQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 5, 2022