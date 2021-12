Euforia dopo il 4-1 di Bergamo, per Roma-Samp altro sold out. Mercato: idea Freuler, sfuma la pista Dalot

Difficile trattenere l'entusiasmo in casa Roma. Il 4-1 di Bergamo, al di là dell'inspiegabile sfogo di Gasperini sul gol annullato a Zapata, rialza il morale in casa Roma e ora si punta a chiudere bene l'anno. Per il match del turno prenatalizio di mercoledì previsto un altro tutto esaurito. Attesi 46.500 spettatori per Roma-Sampdoria e il club giallorosso, come già fatto in passato, ha deciso di mettere a disposizione dei propri tifosi anche il settore ospiti.

Intanto si avvicina la sessione di mercato di gennaio e spunta una nuova idea per il centrocampo: lo svizzero Remo Freuler, in forza proprio all'Atalanta battuta ieri. Si complica invece l'ipotesi Dalot, ormai non più sul piede di partenza dopo il cambio in panchina nel Man Utd.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - SMALLING "INSUPERABILE", DA MOU LEZIONE A GASPERINI

PRIMAVERA, NAPOLI-ROMA 1-2: DUE RIGORI REGALANO ALTRI 3 PUNTI, GIALLOROSSI SEMPRE PIÙ PRIMI IN CLASSIFICA

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA FREULER, PRIMI CONTATTI CON L'AGENTE

CORONAVIRUS: TAMPONI ANCHE AI VACCINATI PER L'INGRESSO ALLO STADIO, GIOVEDÌ SI DECIDE

TRIGORIA: RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI IN VISTA DELLA SAMP

IN THE BOX - FAKE NEWS

ROMA-SAMPDORIA SOLD OUT: ATTESI 46.500 SPETTATORI, APERTO IL SETTORE OSPITI AI TIFOSI GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: SFUMA LA PISTA DALOT

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24