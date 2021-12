TIMPANO: «La prima vittoria importante della Roma di Mourinho» - MARCACCI: «Special One migliore in campo"

Euforia ancora alta. Non potrebbe essere altrimenti dopo quella che alla vigilia sembrava una missione impossibile, per parafrasare le parole di Tammy Abraham nel dopo Atalanta-Roma. 4 gol rifilati all'Atalanta e il campionato della Roma ritrova un senso. «La prima vittoria importante della Roma di Mourinho», sottolinea Guglielmo Timpano. «E' lui il migliore in campo», secondo Paolo Marcacci. «Era la partita più difficile della stagione e ormai era diventata una tassa perdere gli scontri diretti», ricorda Federico Nisii.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ieri hai vinto contro l'Atalanta grazie a calciatori che inventano. Ed è proprio questo che serve alla Roma: altri giocatori di qualità che con le proprie giocate possano spiazzare gli avversari. Freuler? Buono per la panchina (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Sento parlare sempre della Roma come una squadra di giocatori scarsi. Ieri la squadra di giocatori scarsi ha fatto 4 gol all'Atalanta. L'Atalanta ha più punti dei giallorossi, è una squadra più rodata, ma non più forte. Freuler? Lasciamolo all'Atalanta... (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Mourinho migliore in campo contro l'Atalanta. Utilissimo Cristante, Viña equilibrato, che ha funzionato in contenimento, Ibanez concentrato e attento come ormai da qualche settimana a questa parte. Freuler? Io lo prenderei (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è Servito)

Contro l'Atalanta la prima vittoria importante della Roma di Mourinho. Il portoghese vuole un gruppo empatico, dei ragazzi che facciano squadra anche se magari si odiano fuori dal campo: con un progetto pluriennale questa cosa può diventare una grande risorsa. (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema della Roma non sono gli scontri diretti, ma i punti persi contro le piccole. (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In casa dell'Atalanta, dal punto di vista tecnico, agonistico e mentale, per la Roma era la partita più difficile della stagione. Perdere con rassegnazione i big match era ormai diventata una tassa, ma prima della vittoria di Bergamo c'erano stati alcuni segnali positivi, penso ad esempio alla partita di Torino, il derby o il Milan. Anche con il Napoli, dopo i 6 gol di Bodo, la Roma fa un'ottima partita (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Shomurodov deve tirare fuori cattiveria agonistica, ha buone doti tecniche e il talento c'è, ma gli manca un po' di 'sana ignoranza calcistica', anche al Genoa aveva lo stesso problema. (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)