Sembrano definitivamente chiuse tutte le possibilità di poter vedere Diogo Dalot alla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni il Manchester United avrebbe di fatto blindato il terzino portoghese, accostato ai giallorossi nei mesi scorsi.

Dalot non aveva trovato spazio con Solskjaer, ma l’arrivo del nuovo tecnico Rangnick sulla panchina dei Red Devils ha cambiato le carte in tavola. I giallorossi ora dovranno cercare altre alternative per la fascia destra.

(Sky Sport)