Trigoria: Roma già al lavoro in vista della Sampdoria (VIDEO)

Archiviato l'importantissimo successo di Bergamo, è già tempo di tornare al lavoro per la Roma. Questo pomeriggio, infatti, i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare il match di mercoledì alle 18 contro la Sampdoria di D'Aversa. Consueta divisione tra chi ha giocato e chi no, risveglio muscolare con skip, allunghi e stretching. Dopo alcuni esercizi con il pallone, partitella a campo ridotto.