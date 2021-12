Roma-Sampdoria: nuovo sold out, attesi 46.500 spettatori. Aperto ai tifosi giallorossi anche il settore ospiti

Passione senza confini ed entusiasmo alle stelle dopo la vittoria di Bergamo. E per l'ultima partita all'Olimpico del 2021 si va verso un nuovo tutto esaurito. Tra tre giorni all'Olimpico arriva la Sampdoria e il botteghino della Roma fa registrare ancora il tutto esaurito. 46.500 (abbonati compresi) gli spettatori attesi per il match di mercoledì prossimo, tanto che il club giallorosso ha deciso di aprire ai tifosi giallorossi anche il settore ospiti.

Era già successo ad ottobre in occasione di Roma-Empoli (quando però la capienza consentita era del 50%), con i pochi tifosi toscani che furono dirottati in Monte Mario per permettere ai sostenitori giallorossi di occupare i Distinti Nord Ovest. Biglietti in vendita a 14 euro, prezzo identico a quello della Curva Nord. Procede intanto spedita anche la vendita dei pack di biglietti per le gare interne con Cagliari, Genoa e Verona. A 4 giorni dal lancio dell'iniziativa sono già 10 mila i pacchetti venduti.