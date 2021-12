Nome nuovo per la mediana della Roma: si tratta di Remo Freuler, centrocampista svizzero dell'Atalanta. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano, il club giallorosso avrebbe allacciato i primi contatti con l'entourage del giocatore, in scadenza con la Dea. Difficilmente Freuler rinnoverà il contratto con la squadra di Bergamo, e a Trigoria pensano di regalarlo a Mourinho come rinforzo per il centrocampo.

(repubblica.it)

