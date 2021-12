Coronavirus: tamponi anche ai vaccinati per l'accesso allo Stadio. Giovedì si decide

Tampone negativo per prendere parte a grandi eventi ed andare nei luoghi affollati, anche per i vaccinati: è la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì per evitare un'impennata di contagi durante le festività di Natale. «Erano stati i sindacati a insistere con il vaccino obbligatorio, credo non si opporranno se per andare a lavorare chiederemo di essere immunizzati o guariti», anticipa il ministro Renato Brunetta. Sono stati gli scienziati del Cts a lanciare l'allarme sulla risalita della curva epidemiologica.

(Corsera)